Российские военные уничтожили 38 военных объектов Украины

Фото vk.com/mil

Вооружённые силы России за день поразили 38 военных объектов Украины, среди которых локационная станция, 20 взводных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и склад горючего, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Ракетными войсками также были ликвидированы пусковая установка ЗРК «Бук-М1» и вертолёт Ми-24.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня нанесено поражение 38 военным объектам Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населённого пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги, — сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили ракетами «Калибр» крупную партию иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами ВСУ. Она хранилась на территории Запорожского алюминиевого комбината.