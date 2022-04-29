ВКС России уничтожили корпуса оборонного завода «Артём» в Киеве

Реактивная система залпового огня «Торнадо» / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушно-космические силы России высокоточными снарядами уничтожили производственные цеха украинского ракетно-космического предприятия «Артём», сообщили в Минобороны. В Telegram-канале военного ведомства уточнили, что данный завод базируется в Киеве. В министерстве добавили, что с помощью крылатых ракет «Калибр» были уничтожены три электростанции в районе городов Фастов и Полонное, а также в селе Красносёлка.

Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в городе Киев, — сказано в сообщении.

Минувшей ночью российские ВКС также уничтожили 112 военных объектов украинской армии, включая командные пункты, склады с боеприпасами и места сосредоточения бронетехники.

Ранее представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил об уничтожении шести складов ВСУ, на которых хранились ракетно-артиллерийские вооружения. Он уточнил, что украинские боевики держали на точках боеприпаcы и горючее. Помимо этого, российские военные зачистили семь районов, где прятались и укрывали технику члены ВСУ. Все эти объекты находились в Александровке, Гусаровке, Долгеньком и Барвенкове.