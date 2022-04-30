Минобороны: ВКС уничтожили 120 украинских националистов за ночь

Российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативно-тактическая авиация ВКС России нанесла удар по девяти местам скопления бойцов и военной техники Украины, сообщили в Минобороны РФ. В Telegram-канале военного ведомства уточняется, что всего за ночь ликвидированы 120 представителей нацбатов, а также четыре танка и шесть бронированных машин. Помимо этого, российские ПВО сбили 18 вражеских беспилотников, включая три «Байрактара» турецкого производства.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населёнными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилово, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактар ТБ-2», — сказано в сообщении.

В министерстве дополнили, что ночью противовоздушные системы сбили два ракетных снаряда РСЗО «Смерч» над населёнными пунктами Горловка в ДНР и Снежковка под Харьковом.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России высокоточными снарядами уничтожили производственные цеха украинского ракетно-космического предприятия «Артём». В военном ведомстве уточнили, что данный завод базируется в Киеве. С помощью крылатых ракет «Калибр» были уничтожены три электростанции в районе городов Фастов и Полонное, а также в селе Красносёлка.