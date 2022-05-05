Минобороны: ВКС ликвидировали авиационную технику ВСУ на аэродроме Канатово

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Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами уничтожили авиационную технику на аэродроме Канатово, сообщил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, целями российских военных стали склад боеприпасов и хранилище топлива в Николаевской области.

Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово, в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники, — сказал генерал-майор.

За ночь авиация ВКС России поразила 93 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины. Также силами российских систем ПВО были сбиты три украинских самолёта: Су-24, Су-25 и Су-27.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов крылатыми ракетами по объектам Вооружённых сил Украины из акватории Чёрного моря. Ракеты были выпущены с подводной лодки.