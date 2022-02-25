Минобороны: украинские националисты обстреляли Старобельск из РСЗО «Град»

Минобороны РФ сообщило, что украинские националисты ударили из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым кварталам Старобельска. В результате погибли мирные жители, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельска. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, — говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что располагают достоверными данными о готовящихся провокациях в Краматорске и Славянске. В заявлении отмечается, что российская армия ударов по городам и населённым пунктам не наносит. Предпринимаются все попытки сохранить жизнь и здоровье мирных граждан.

Ранее официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что «отступающие силы украинских националистов» планируют осуществить «кровавые провокации». В частности, речь идёт о якобы готовящемся массированном обстреле Краматорска, Славянска и Дмитрова.