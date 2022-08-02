Минобороны Тайваня: 21 самолет КНР был опознан средствами ПВО

Фото: China Military

21 самолет Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошел в зону обзора тайваньских ПВО, сообщили в Минобороны Тайваня. В Twitter-аккаунте военного ведомства указали, что среди самолетов, которые были замечены противовоздушными средствами были ударные истребители J-11, J-16, самолет радиолокационного обнаружения KJ-500, а также транспортник Y-9.

21 самолет НОАК (J-11*8, J-16*10, KJ-500 AEW&C, Y-9 EW и Y-8 ELINT) вошел в зону ПВО на юго-западе Тайваня 2 августа 2022 года, — сказано в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что власти Тайваня направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.

Ранее Reuters сообщил, что несколько китайских военных самолетов пролетели недалеко от линии, разделяющей Тайваньский пролив. Пролет боевой авиации КНР в агентстве связали с визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Позже Минобороны Тайваня опровергло информацию о пересечении Тайваньского пролива Су-35 НОАК, заявил представитель тайваньского военного ведомства Сунь Лифан. Он добавил, что другие самолеты все же пересекли «срединну линию» островного государства. Какие именно самолеты пересекли данную линию Лифан не уточнил.