Российские ПВО сбили три украинские «Точки-У»

Фото DPR Press Service/Global Look Press

Российские ПВО в течение дня сбили три украинских ракеты «Точка-У» в воздушном пространстве над городом Изюм, а также сёлами Новая Дмитровка и Сухая Каменка, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противовоздушные системы РФ ликвидировали реактивные снаряды систем залпового огня «Смерч» в районе Топольского Харьковской области.

В течение дня в воздухе сбиты три украинские ракеты «Точка-У» над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня «Смерч» в районе населённого пункта Топольское, — говорится в сообщении.

28 апреля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что средства ПВО России в течение дня уничтожили три украинских тактических ракеты «Точка-У». Также были сбиты семь БПЛА ВСУ над населёнными пунктами Топольское, Русские Тишки Харьковской области, Редкодуб, Букино, Марьевка, Наугольное и Чернобаевка.

Ранее Конашенков заявил, что над Херсоном были сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Кроме того, российская ПВО отразила удар «Точкой-У» по жилым районам Изюма в Харьковской области. Его целью была больница, где размещён российский медицинский отряд, помогающий местному населению.