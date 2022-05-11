Минобороны России: тероборона требует с украинцев $200 за выезд из Днепра

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинская тероборона требует с жителей оплату в 200 долларов за выезд из Днепра через Кайдакский мост в сторону ДНР и Харьковской области. Он добавил, что украинские боевики заминировали Кайдакский мост и планируют обвинить в его подрыве российских военных.

Украинцы заминировали Кайдакский мост через Днепр и планируют обвинить в его подрыве наступающие ВС РФ и формирования ДНР, — рассказал Конашенков.

Он добавил, что националисты удерживают свыше 90 тысяч человек в жилых кварталах и на территориях более 10 предприятий Краматорска и Славянска.

Министерство обороны России ранее сообщило о новой провокации ВСУ, которую подготовили и провели по «бучинскому сценарию». В пресс-службе ведомства отметили, что в Харьковской области на участке дороги между населёнными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие Украины расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами.

После факта расстрела военные провели фото- и видеосъёмки, чтобы передать украинским и западным журналистам. Ведомство также сообщило об артиллерийском ударе ВСУ по российским военным в Белой Кринице Херсонской области с целью вызвать ответный огонь по жилым домам с мирными жителями.