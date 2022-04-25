Минобороны РФ: за сутки ВС России поразили 27 военных объектов Украины

В Ереване оппозиционеры вышли на улицы города, скандируя требования об отставке действующего премьер-министра Никола Пашиняна, передаёт РИА Новости. Демонстранты собрались церкви Святого Креста и двинулись в сторону центра города. По мнению протестующих, нынешняя политика губительна для страны и грозит потерей государственности. Кроме того, 1 мая оппозиция намерена организовать митинг побольше, когда к ним присоединятся единомышленники из областей, заявил вице-спикер парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

Наша задача — в ближайшие пять дней поднять народ на борьбу... Мы ждем наших соратников, которые направляются к нам из областей и 1 мая мы организуем большой митинг, — рассказал...