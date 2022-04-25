Минобороны РФ: за сутки ВС России поразили 27 военных объектов Украины
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
20:16, 25 апреля 2022
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Представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что в течение дня российские войска высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили 27 военных объектов на Украине, в числе которых четыре пункта управления, склад боеприпасов в Славянске, штаб Правого сектора (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов. Также, по данным ведомства, авиация ВКС РФ за день поразила 82 украинских военных объекта, а ракетные войска сбили четыре беспилотника в Изюме, Донецке и Харькове, уничтожили стартовую позицию «Точки-У» и артиллерийскую батарею.
В том числе уничтожены: четыре пункта управления, склад боеприпасов в районе Славянска Донецкой Народной Республики, штаб террористической группировки «Правый сектор» в Новогродовке, а также 16 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники, — заявил он.
Ранее в оборонном ведомстве заявили о том, что российские военные за сутки сбили 13 беспилотников украинской армии в Харьковской и Херсонской областях, уничтожена одну «Точку-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.