Минобороны РФ показало кадры уничтожения баз горючего ВСУ ракетами «Оникс»

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Минобороны России опубликовало кадры высокоточного ракетного удара по базам горючего, которые снабжали украинские войска. В ведомстве заявили, что две сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» были выпущены из берегового комплекса «Бастион» на побережье Чёрного моря.

Расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион» с побережья Чёрного моря выполнил пуск двух высокоточных ракет «Оникс» по назначенным наземным целям на территории Украины, — отметили в Минобороны.

Ведомство опубликовало в Telegram-канале видео пуска, где виден последовательный старт двух крылатых ракет из пусковых установок комплекса «Бастион».

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 6 апреля войска России уничтожили 24 военных объекта Украины, включая зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», пять складов материально-технического обеспечения и 11 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники.

Также, по данным военного ведомства, утром 6 апреля уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населённых пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.