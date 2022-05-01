Минобороны РФ показало кадры ударов Ка-52 по военным объектам на Украине

Российский разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России опубликовало кадры нанесения авиационных ударов экипажами вертолётов Ка-52 по военным объектам и технике на Украине. В Telegram-канале оборонного ведомства отметили, что лётчики запускали средства авиационного поражения парами с расстояния в пять километров. В результате, согласно официальным данным, были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ.

Применение авиационных средств поражения осуществлялось парами. Лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет с дистанции более 5 км, — говорится в сообщении.

Накануне представитель оборонного ведомства РФ Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в районе села Червоный Яр в Херсонской области, а также два беспилотника над населённым пунктом Владимировка. По его словам, ВС РФ также удалось перехватить 12 ракет систем залпового огня «Смерч» в районе Каменки Донецкой Республики.

Всего, по данным ведомства, с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 143 самолёта, 112 вертолётов и 660 вражеских беспилотников на территории Украины.

До этого сообщалось, что ВС России нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по пяти украинским военным объектам, уничтожив четыре склада боеприпасов и топлива в населённых пунктах Берёзовое, Воздвиженка, Покровское и Барвенково.