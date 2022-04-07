Минобороны России опубликовало видео пуска крылатых ракет «Калибр»

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Вооружённые Силы России нанесли удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины, сообщило Минобороны РФ в своём Telegram-канале. В частности, речь идёт о залповом пуске четырёх крылатых ракет «Калибр».

Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по наземным целям на территории Украины, — сказано в сообщении.

Ведомство опубликовало в Telegram-канале видео пуска, где виден последовательный старт четырёх крылатых ракет.

Ранее, Минобороны России опубликовало кадры высокоточного ракетного удара по базам горючего, которые снабжали украинские войска. В ведомстве заявили, что две сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» были выпущены из берегового комплекса «Бастион» на побережье Чёрного моря.

Также, накануне Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что под Харьковом ВКС уничтожили скопление военной техники и топливную базу. Он отметил, что скопление иностранной техники, которая поставлялась на Украину для нужд ВСУ, уничтожено на станции Лозовая.