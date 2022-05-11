Минобороны России показало кадры ударов Ка-52 по объектам ВСУ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России в своём Telegram-канале опубликовало видеозапись работы экипажей армейской авиации Воздушно-космических сил РФ в ходе спецоперации на Украине. На видеозаписи пилоты ударного вертолёта Ка-52 наносят внезапный воздушный удар по бронетехнике и складам с боеприпасами подразделений ВСУ. Отмечается, что все цели были уничтожены.

В данных условиях вертолёт показывает себя с очень хорошей стороны, позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя, — рассказал командир экипажа Ка-52.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало кадры с действиями расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ходе специальной военной операции на Украине. В ведомстве рассказали, что на ракетные подразделения возложены задачи по уничтожению точечными ударами особо важных объектов военной инфраструктуры противника.