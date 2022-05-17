Минобороны поделилось кадрами ремонтных работ техники под Херсоном

Ремонтные подразделения ВС РФ проводят обслуживание и ремонт военной техники на Украине / Фото Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны поделилось кадрами, как в Херсонской области ремонтные подразделения российских вооружённых сил оборудовали масштабный пункт ремонта и восстановления повреждённой техники. Как отмечается в Telegram-канале ведомства, работы в нём ведутся в три смены, круглосуточно.

Уникальность данного пункта состоит в том, что в полевых условиях российские военнослужащие развернули мастерские, позволяющие проводить любые виды ремонтных работ техники всех типов без её эвакуации в пункт постоянной дислокации, — сказано в сообщении.

Ремонтные работы по восстановлению колёсной и гусеничной военной техники ведутся круглосуточно — в три смены. Благодаря высокой квалификации специалистов у них даже на самые трудоёмкие работы уходит не более суток.

Накануне сапёры ВС РФ разминировали укреплённый район украинских силовиков в районе Счастьинской ТЭС в Луганской Народной Республике, сообщает Минобороны России. Украинские боевики заминировали местность при отходе на другие участки. Территория ТЭС и прилегающие к ней участки местности, включая многочисленные фортификационные сооружения, были заминированы с использованием противотанковых и противопехотных мин украинскими военными.