Минобороны поделилось деталями эвакуации мирного населения с Украины

Фото Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минобороны сообщило об эвакуации с территории Украины на территорию РФ за минувшие сутки 11 550 человек мирного населения. Из них 1847 детей, говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Всего с начала спецоперации силами МО РФ эвакуированы 1 092 137 мирных жителей. В Россию за сутки поступило 103 обращения с просьбами об эвакуации с Украины, всего в базе данных 2 754 241 такое обращение из 2 133 населённых пунктов Украины.

Украинские националисты держат в заложниках 90 граждан из пяти стран, — говорится в заявлении штаба.

Зафиксирован ещё один вопиющий факт использования националистами мирных жителей, которыми украинские боевики прикрываются в качестве живого щита: националисты удерживают гражданских в подвале психбольницы в Харьковской области.

Россия за сутки провела в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях восемь гуманитарных акций.

Ранее сообщалось, что при эвакуации мирных жителей с территории металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе за два дня комбинат покинули 126 гражданских, 57 из которых приняли решение остаться в ДНР. При этом 30 апреля с завода вышли 46 человек, а 1 мая удалось освободить ещё 80.