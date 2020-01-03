https://static.news.ru/photo/c827a6b2-2fa0-11ea-aa07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Режим прекращения огня в Сирии за прошедшие сутки был нарушен 18 раз, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно данным, полученным российской частью представительства в ходе работы комиссии по перемирию, в Идлибе зафиксировано десять нарушений, в Латакии — пять, в Алеппо — два, в Хаме — одно.

Турецкой частью представительства зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — 15, Алеппо — два, Латакия — два, — уточнили в Минобороны РФ.

Также за прошедшие сутки российская сторона организовала одну гуманитарную акцию в населённом пункте Хшам, выдав 250 продовольственных наборов.

Ранее NEWS.ru писал, что возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ) признала гибель 12 гражданских лиц в результате ударов по боевикам в Сирии.