Минобороны РФ: на Украине уничтожили американскую радиолокационную станцию

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Российские войска уничтожили в районе Харькова американскую радиолокационную станцию оповещения и указания ПВО и две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Также поражены 153 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

В районе Харькова уничтожены две украинские установки реактивных систем залпового огня «Град» и радиолокационная станция оповещения и указания ПВО производства США, — сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что российские военные в течение дня сбили шесть украинских беспилотников над островом Змеиный, а также в районах населённых пунктов Глубокое, Липцы Харьковской области, Александровка и Донецк. Кроме того, Вооружённым силам удалось перехватить три баллистические ракеты комплекса «Точка-У». Всего с начала военной спецоперации на Украине военные уничтожили 827 беспилотных летательных аппаратов, 164 самолёта и 125 вертолётов противника.