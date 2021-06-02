Минобороны Азербайджана заявило о проникновении 40 армянских военных

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Министерство обороны и Госпогранслужба Азербайджана заявили, что на территорию страны проникли около 40 армянских военных. Инцидент произошёл в 20:00 1 июня на кельбаджарском направлении. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

Накануне, 1 июня, около 20:00 около 40 армянских военнослужащих проникли на территорию Азербайджана в направлении села Армудлу Кельбаджарского района, — говорится в сообщении. , —в сообщении.

Отмечается, что азербайджанские военные вывели армянских военнослужащих с территории и вынудили отойти их на исходные позиции, оружие не применялось ни одной из сторон.

Это не первая провокация армянских военных. 27 мая Минобороны Азербайджана сообщило о том, что. разведывательно-диверсионная группа была замечена в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района. Шесть военных были задержаны. В МИД Азербайджана заявили, что диверсанты минировали дорогу, которая проходит по территории страны к позициям ВС республики. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что задержанные военные проводили инженерные работы по обустройству границы. Позже в беседе с NEWS.ru пресс-секретарь азербайджанского ведомства полковник-лейтенант Анар Эйвазов заявил, что армянская сторона пытается представить диверсионную группу, предпринявшую попытку заминировать территории Азербайджана и совершить провокацию, инженерами и сапёрами.