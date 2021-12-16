Министры здравоохранения стран G7 назвали «омикрон» самой большой угрозой

Министры здравоохранения стран G7 заявили о росте заболеваемости коронавирусом. Новый штамм COVID-19 «омикрон» они назвали наибольшей угрозой для людей во всём мире, об этом говорится в итоговом заявлении министров, размещённом на сайте британского Минздрава.

В документе отмечается , что «решающую роль» в борьбе с новой волной смертоносной инфекции играет сотрудничество.

Министры, глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, согласились, что эти события следует рассматривать как самую серьёзную угрозу для здоровья населения во всем мире, — говорится в заявлении.

По мнению министров, важным является обеспечение равного доступа к диагностике вируса и вакцинации. Также министры подтвердили важность проведения кампаний о ревакцинации и регулярном тестировании.

Ранее стало известно, что темпы, которыми по миру распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», пугают. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, в первую очередь — своей опасностью и риском. Стремительно развивается ситуации в Великобритании, Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», отметила она.