Министры обороны России, Ирана, Турции и Сирии провели переговоры в Москве Главы МО России, Ирана, Сирии и Турции обсудили отношения Анкары и Дамаска

Фото: Министерство обороны РФ

В Москве состоялись четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики

Министры обороны России, Ирана, Сирии и Турции провели четырехсторонние переговоры в Москве, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ. На встрече обсуждались вопросы укрепления безопасности в САР и нормализации сирийско-турецких отношений, а также противодействие террористическим угрозам и борьба с экстремистскими группировками на сирийской территории. Главы ведомств подчеркнули конструктивный характер диалога и необходимость его продолжения в интересах стабилизации обстановки в регионе.

По итогам переговоров стороны подтвердили стремление к сохранению территориальной целостности Сирии, а также необходимость активизации усилий для скорейшего возвращения сирийских беженцев на родину, — говорится в сообщении МО РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также провел отдельные переговоры с тремя зарубежными коллегами, прибывшими в российскую столицу. На встречах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и различные аспекты глобальной и региональной безопасности.

Ранее стало известно, что запланированная на апрель встреча глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии перенесена на май. Посол России в Дамаске Александр Ефимов отмечал, что контакты между сторонами продолжаются.

9 апреля президент Сирии Башар Асад провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрагимом Раиси. В ходе беседы лидеры государств сошлись во мнении, что однополярный мир уходит в прошлое благодаря народам и странам, которые сохраняют суверенитет и достоинство.