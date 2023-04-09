Намеченная встреча глав МИД Сирии, Турции, Ирана и РФ перенесена Встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана перенесена на май

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Запланированная на 10 апреля встреча глав МИД Турции, Ирана, Сирии и России перенесена на начало мая, заявил посол РФ в Дамаске Александр Ефимов в интервью газете «Аль-Ватан». Посол пояснил, что контакты и консультации для достижения позитивных результатов в этом формате продолжаются, хотя рассмотреть все дела в ходе одного раунда диалога или переговоров невозможно.

Встреча, которая должна была состояться в понедельник, перенесена на начало мая, — заявил Ефимов.

Некоторые источники говорят, что Дамаск стремится к прекращению военного присутствия Турции в Сирии, но Турция пока не проявила серьезности к выполнению обязательств.

В середине марта президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным. Главы государств уделили особое внимание ситуации в Сирии после разрушительной серии февральских землетрясений и затронули тему сирийско-турецких отношений. Арабские СМИ связали визит Асада с переговорами на уровне замминистров МИД России, Ирана, Сирии и Турции, которые проходят в Москве с 15 марта.