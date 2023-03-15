Москва помирит Асада с Эрдоганом? Зачем лидер Сирии прилетел в Россию На Ближнем и Среднем Востоке усиливается стремление к миру. Похоже, Дамаск и Анкара не останутся в стороне

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин (справа) и президент Сирии Башар Асад (слева)

Президент Сирии Башар Асад 15 марта прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств уделили особое внимание ситуации в Сирии после разрушительной серии февральских землетрясений и затронули тему сирийско-турецких отношений. Асад перед началом переговоров с Путиным пообещал, что его визит «откроет новый этап отношений с Россией, принесет результаты».

Это первая личная встреча между главами государств за последние два года. Действительно ли это лишь плановое мероприятие или за визитом на самом деле скрываются иные мотивы — разбирался NEWS.ru.

Зачем приехал Асад

Арабские СМИ связали визит Асада с переговорами на уровне замминистров МИД России, Ирана, Сирии и Турции, которые проходят в Москве с 15 марта.

«Асад действительно посещает Москву не просто так. Он прилетел прямо в день начала четырехсторонних переговоров Россия-Иран-Сирия-Турция, на уровне заместителей министров иностранных дел», — отметил в беседе с NEWS.ru иракский эксперт по международным отношениями и основатель информационного агентства «Голос арабов» Ибрагим Муса.

Насколько известно, основная задача этих переговоров — помочь Анкаре и Дамаску преодолеть политические разногласия, а в перспективе полностью восстановить отношения.

Напомним, потепление между Анкарой и Дамаском при посредничестве России началось 28 декабря 2022 года, когда в Москве встретились министры обороны Сирии и Турции. Сейчас Турция и Сирия, судя по всему, готовы попытаться восстановить отношения. Сирия хочет вернуть суверенитет над своими территориями на севере страны, а Турция стремится как можно скорее выслать на родину миллионы сирийских беженцев, отношение к которым в Турции ухудшается, что особенно чувствительно для президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед предстоящими в середине мая выборами. Но хотя возобновление диалога крайне важно для обеих стран, удивляет, что Асад лично приехал на переговоры уровня замминистров. Как выразился на прошлой неделе глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, это лишь предварительная встреча «на низком уровне».

Так зачем же приехал Асад? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, NEWS.ru связался в бывшим представителем Сирийского Национального Совета Сирии в России и политическим экспертом Российского совета по международным делам (РСМД) Махмудом аль-Хамзой.

«Асад, как обычно, хочет помощи от России, но я считаю, что в этот раз он приехал не из-за этого, а по прямому требованию с российской стороны. Москва хочет получить от него гарантии о том, что он готов приступить к нормализации отношений с Турцией», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Президент Сирии Башар Асад

Как полагает аль-Хамза, сирийский президент выдвигает разные условия в обмен на принятие российских предложений о мире с Анкарой. Причина этого в том, что сирийский лидер не хочет так просто дать его многолетнему врагу президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану заработать политические очки незадолго до выборов.

Другие эксперты считают, что Асад приехал в Москву, чтобы выразить недовольство якобы навязанным Сирии сближением с Турцией. Так, иракский эксперт по международным отношениям Ибрагим Муса сказал NEWS.ru, что своим визитом сирийский президент хочет на высоком уровне дать понять, что Сирия не готова подписывать никакие соглашения с Турцией. По крайней мере пока Анкара не выполнит ряд условий.

«Асад пойдет на мировую, только, когда получит гарантии о безоговорочном и скорейшем выводе турецких войск с территории Сирии. Дамаск считает, что войска находятся там незаконно. Также сирийской стороне важно, чтобы Турция наконец прекратила поддержку оппозиционных группировок в Идлибе (оппозиционной Дамаску провинции на севере Сирии — NEWS.ru)», — рассказывает иракский эксперт.

Сирия больше не будет изгоем?

Согласится ли Асад на мир сейчас или немного позже, пока неясно, но при помощи России Сирия постепенно перестает быть страной-изгоем, с которой никто не хочет иметь дело. Параллельно с переговорами с Турцией Сирия восстанавливает отношения с Саудовской Аравией, которую многие в Сирии, включая оппозиционные силы, традиционно винили в развязывании кровавой войны.

«Нормализации отношений Сирии с Саудовской Аравией, так же как и потепление с Турцией, наметилось недавно, после серии землетрясений на юго-востоке Турции в феврале. Между тем у Москвы хорошие отношения с Саудовской Аравией. Она могла бы сыграть ключевую посредническую миссию между двумя арабскими странами», — считает Ибрагим Муса.

Он напоминает, что Саудовская Аравия, хранительница священных городов Мекки и Медины, занимает негласную роль лидера арабского мира, и поэтому за ее примером, вероятно, последуют и другие арабские страны, которые в прошлом «отвернулись от сирийского брата».

Фото: shutterstock Большая мечеть Мекки

Ближний Восток становится мирным?

В настоящее время на всем Ближнем и Среднем Востоке начинается подъем мирных инициатив. Регион, главными новостями из которого до недавнего времени были революции, войны, протесты и перевороты, в последнее время все чаще мелькает в мировых СМИ под заголовками не о взрывах, а о новых мирных инициативах.

Например, Саудовская Аравия и Иран 13 марта подписали соглашение о возобновлении дипломатических отношений. Это событие само по себе имеет историческое значение, а ко всему прочему оно еще и существенно сбавит напряжение в регионе. Ведь считается, что многие конфликты, вроде затяжной войны в Йемене — результат соперничества саудовских суннитов и шиитов иранцев. Страны Персидского залива прекращают торговую и экономическую блокаду соседнего Катара и снова принимают его в «арабскую семью».

Турция спустя десятилетие снова налаживает отношения с Израилем, в Ливии боевики бросают оружие и идут выступать в антивоенных театрах, а в Ливане военизированная антиизраильская шиитская партия «Хезболла» предпочитает решать разногласия с «сионистским врагом» за столом переговоров.

Проверкой устойчивости мирного тренда станет предстоящий священный месяц Рамадан (в этом году он начинается 23 марта). Во время Рамадана на Ближнем Востоке традиционно усиливаются религиозные и национальные противоречия, и на ровном месте возникают кровавые столкновения.

История ухудшения отношений Турции и Сирии

Сирия и Турция разорвали отношения в 2012 году. Тогда Анкара официально поддержала оппозицию и антиправительственное движение против Асада. С тех пор Турция поддерживает лояльные ей вооруженные формирования на севере Сирии и время от времени вводит туда войска то под эгидой борьбы с терроризмом, то для создания безопасных зон для беженцев. При этом в Дамаске создаваемые турецкой стороной зоны считают не «безопасными», а «оккупированными».