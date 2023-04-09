В Сирии и Иране указали на исчезновение однополярного мира Асад и Раиси заявили об исчезновении однополярного мира

Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaimages/Global Look Press

Башар Асад

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси в телефонном разговоре согласились, что однополярный мир исчезает, сообщает канцелярия сирийского лидера в Telegram. В комментарии отмечается, что этому способствовала бдительность народов и стран, придерживающихся суверенитета.

Президенты указали, что однополярный мир исчезает благодаря бдительности народов и стран, которые придерживаются своего суверенитета и достоинства, — подчеркивается в сообщении.

Также в канцелярии рассказали, что Асад и Раиси обсудили события вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По их мнению, Израиль демонстрирует «враждебную политику», что «подтверждает его слабость и поражение перед силами сопротивления и храбростью палестинского народа».

Кроме того, президент Ирана заявил о необходимости уважать суверенитет и единство территорий Сирии. Лидеры двух стран также указали на то, что мирные отношения между государствами позволяют поддерживать стабильность в регионе.

Ранее сообщалось, что запланированную на 10 апреля встречу глав МИД Турции, Ирана, Сирии и России перенесли на начало мая. Посол РФ в Дамаске Александр Ефимов пояснил, что контакты и консультации для достижения позитивных результатов в этом формате продолжаются, хотя рассмотреть все дела в ходе одного раунда диалога или переговоров невозможно.