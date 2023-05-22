Министр ВВС США: передача Украине F-16 не повлияет на ход боевых действий

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Поставка на Украину американских истребителей F-16 не скажется существенным образом на ходе боевых действий, заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей министр Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Фрэнк Кендалл. По его мнению, авиация не способна оказать большого сопротивления российской армии, передает ТАСС.

Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение, — сказал Кендалл.

По его прогнозам, на передачу военных истребителей украинской стороне уйдет как минимум несколько месяцев.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что страны Запада в ближайшее время согласуют сроки поставок истребителей F-16 на Украину. Даты будут определяться по мере обучения украинских пилотов управлению штурмовиками. Также станет ясно, какие конкретно страны и в каком количестве передадут истребители Киеву.

По словам министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстры, обучение украинских пилотов по управлению американскими истребителями F-16 начнется очень скоро. При этом он отказался называть точную дату начала учений.