Министр обороны ФРГ увидела угрозы для ЕС со стороны России

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Европе появились угрозы, исходящие от России. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Улучшение вооружений России и её военные операции посреди Европы создали реальные угрозы, — приводит её слова агентство DPA.

Эти угрозы она считает «конкретными и непосредственными». По словам Крамп-Карренбауэр, «тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски», а лишь говорит о «политических фактах». Она также отметила, что у России есть ракеты, «которые могут достичь Германии».

Как писал NEWS.ru, ранее Крамп-Карренбауэр призвала Москву объяснить перемещение вооружённых сил на приграничных с Украиной территориях. В ответ на это член комитета по международным делам Елена Панина напомнила, что РФ — суверенное государство и не должна отчитываться перед кем-либо.