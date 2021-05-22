Министр обороны Британии снова назвал Россию «угрозой номер один»

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является «угрозой номер один» для его страны. В частности, британский министр посетовал на активность российских судов у границ королевства, пишет Telegraph.

Нас регулярно посещают сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещает большое количество российских военных кораблей, — рассказал Уоллес в интервью изданию.

Министр дал понять, что Британия пребывает в растерянности из-за «поведения России».

Мы попытались [осуществить] деэскалацию, мы испробовали [различные] методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит своё поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся, — пояснил Уоллес свою позицию.

Что касается активности российских кораблей, то глава британского ведомства даже добавил, что военные заметили в Ирландском море российскую подлодку, которую, кажется, «не видели в течение очень долгого времени.

Это не первое заявление военных сил Британии о «значительном присутствии» российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. Всего с 2013 года, пишет издание, ВМС якобы зафиксировали 150 боевых единиц российского флота.

Как сообщалось ранее, Министерство обороны Великобритании считает Россию угрозой безопасности Соединённого Королевства. Об этом говорится в стратегии модернизации королевских войск.