Великобритания объявила Россию угрозой безопасности

https://static.news.ru/photo/e363d60e-8b38-11eb-96f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны Великобритании считает Россию угрозой безопасности Соединённого Королевства. Об этом говорится в стратегии модернизации королевских войск.

Ведомство опубликовало 76-страничный документ, получивший название Defence in a competitive age.

Россия по-прежнему несёт величайшую ядерную и военную угрозу европейской безопасности. Модернизация российских вооружённых сил, способность к интеграции всей государственной деятельности и жажда риска делают Россию одновременно искусным и непредсказуемым игроком, — говорится в стратегии модернизации Вооружённых сил Британии.

Модернизация российских вооружённых сил делает Москву одновременно «непредсказуемым и искусным игроком» на международной арене, говорится в документе оборонного ведомства.

Как передавал NEWS.ru, ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко оценил планы британских властей по увеличению ядерного потенциала. По мнению дипломата, эти намерения свидетельствуют о необходимости привлечения Лондона к переговорам по стратегической стабильности. Грушко указал, что по мере сокращения ядерных арсеналов России и США возрастает удельный вес потенциалов Великобритании и Франции. Это необходимо учитывать на следующем этапе переговоров.

Британские власти планируют нарастить ядерный арсенал на 40% к 2030 году. В Лондоне эти планы объяснили увеличивающимся числом «технологических и доктринальных угроз» со стороны ряда государств. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что это связано с укреплением противоракетной обороны (ПРО) РФ.