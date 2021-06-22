В Белоруссии заявили, что ряд стран исследуют оружие массового уничтожения

Ряд стран и частных структур проводят активные исследования в области создания новых видов оружия массового поражения. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на IX Московской конференции по безопасности. Трансляцию ведёт сайт Минобороны России.

В условиях отсутствия договорных обязательств отдельные страны и частные структуры начали активно проводить исследования в области создания новых видов оружия массового уничтожения, — сообщил белорусский министр.

Возобновились работы в области биологии и генной инженерии. Опасность исходит от лабораторий, находящихся в странах постсоветского пространства, в которых заправляют представители Пентагона. Хренин подчеркнул, что Минск ещё два года назад указывал на опасность исходящую от этих учреждений.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал риск распространения оружия массового уничтожения одной из угроз мировой безопасности. По его словам, серьёзную опасность также представляют региональные вооружённые конфликты и активность трансграничных преступных группировок.