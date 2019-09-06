https://static.news.ru/photo/5377f432-d07f-11e9-b605-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johann Groder/Global Look Press

Министр экономики Бразилии Паулу Гедес вслед за президентом страны Жаиром Болсонару оскорбил первую леди Франции Брижит Макрон.

Он назвал супругу Эммануэля Макрона «действительно безобразной», согласившись с комментариями бразильского лидера.

Президент сказал это, и это — правда. Эта женщина действительно безобразна, — заявил Гедес под аплодисменты публики в ходе выступления перед предпринимателями.

Министр отметил, что вместо обсуждения прогресса страны пресса сосредоточилась на обсуждении комментариев Болсонару в адрес жены лидера Франции. Он подчеркнул, что нет уродливых женщин, однако есть те, на которых смотрят под неправильным углом.

Позднее помощники Гедеса выпустили заявление, в котором отмечается, что министр просит прощения за свою «шутку» в адрес Брижит Макрон, пишет France Presse .

Как сообщал News.ru, ранее Болсонару удалил свой комментарий к коллажу с супругой французского президента Эммануэля Макрона — Брижит, размещённому в соцсети.

До этого жители Бразилии устроили в Twitter акцию «Прости, Брижит». В соцсети появились тысячи твитов с использованием этого тега. Персонально за действия Болсонару перед французами извинился бразильский писатель Пауло Коэльо. Сама Брижит Макрон заявила, что тронута извинениями бразильцев, и поблагодарила их за поддержку.

Причиной скандала стал оскорбительный комментарий президента Бразилии, написанный под постом одного из пользователей соцсети, выложившего две фотографии. На одной был изображён Болсонару со своей 37-летней супругой Мишель в день инаугурации. На другой — Макрон с 66-летней женой Брижит.