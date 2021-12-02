Миллиардера Ахметова проверят по 200 уголовным делам на Украине

Генеральная прокуратура Украины собирается ускорить проведение расследования по более чем 200 уголовным делам, где фигурирует самый богатый человек страны Ринат Ахметов. Об этом сообщила глава ведомства Ирина Венедиктова в Facebook.

Венедиктова сообщила о проведении предварительного анализа всего массива уголовных дел, где так или иначе мелькает фамилия владельца угольных и энергетических активов в стране. Именно его фамилию упоминал и Зеленский в связи с готовящимся «госпереворотом», хотя сам Ахметов напрочь отрицает свою причастность к политике.

Эти 200 дел — результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека, — написала Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что никого не называет при этом мятежником, олигархом или правонарушителем, но у неё есть право активизировать расследование целого ряда уголовных дел «в такой острый для страны момент».

Целью такого шага, пояснила главный прокурор страны, является желание убедиться в целесообразности принимаемых решений прокурорами всех уровней по отношению к субъектам хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т. д. Поэтому она собирается войти в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам для персонификации ответственности.

Имя Ахметова Венедиктова при этом не называет, но у украинских СМИ нет сомнений, что речь идёт об Ахметове, на которого Зеленский «положил глаз» сразу после принятия закона об олигархах.

Ранее украинский олигарх Ринат Ахметов назвал сплошной ложью обнародованную президентом Украины Владимиром Зеленским информацию о том, что он участвовал в планировании госпереворота. Он обратил внимание, что является крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем государства.