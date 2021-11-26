Олигарха Ахметова возмутили обвинения Зеленского в планировании переворота

Украинский олигарх Ринат Ахметов назвал сплошной ложью обнародованную президентом Украины Владимиром Зеленским информацию о том, что он участвовал в планировании госпереворота. Он обратил внимание, что является крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем государства. Его заявление опубликовано на сайте его холдинга SCM.

Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначной — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом, — сказал он.

Предприниматель отметил, что его действия подтверждают сказанное. Он пообещал продолжить защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова, а также сделать всё возможное, чтобы не допустить появления в стране авторитаризма и цензуры.

26 ноября на пресс-конференции Зеленский заявил, что получил агентурную информацию о планирующемся 1 декабря государственном перевороте. По его словам, на госпереворот планировалось выделить миллиарды долларов.

Несмотря на полученные сведения, сам украинский лидер отметил, что не верит в госпереворот и в то, что Ахметов будет в этом участвовать. По мнению Зеленского, окружение предпринимателя втягивает его в войну с президентом и государством.