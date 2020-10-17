16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Милиция в Минске стала стрелять в ответ на полетевшие в них камни

18:04, 18 октября 2020 11
Фото: ТАСС

Минская милиция объяснила, почему стреляла в воздух резиновыми пулями. По словам правоохранителей, демонстранты закидали их транспорт камнями и им пришлось применить спецсредства.

Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов,цитирует РИА Новости представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

При этом на данный момент расположенные милицейские посты не позволяют покинуть Партизанский проспект кому-либо, включая журналистов.

В Белоруссии почти два месяца продолжаются акции протеста против результатов прошедших выборов президента. На них одержал победу действующий глава государства Александр Лукашенко. Политик занимает этот пост с 1994 года. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и на них победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

NEWS.ru писал, что Тихановская поставила Лукашенко так называемый народный ультиматум. По её словам, политик и его подчинённые должны выполнить три условия к 25 октября.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео