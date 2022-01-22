МИД Украины: нежелание ФРГ дать Киеву оружие подрывает единство Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нежелание Берлина предоставлять Киеву вооружение подрывает единство Запада по отношению к России. По его словам, риторика властей ФРГ по отношению к РФ вызывает разочарование. Об этом министр написал в своём Twitter-аккаунте.

Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия — в частности, из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT — не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности, — считает Кулеба.

Он также заявил, что Киев и западные страны предпринимают огромные усилия по сдерживанию «российской угрозы». Дипломат призвал Германию не поощрять новые «нападения Кремля на Украину» подобными словами.

Ранее сообщалось, что Германия заблокировала процедуру передачи артиллерийского оружия из Эстонии на Украину. Берлин принял такое решение, поскольку речь шла об оружии немецкого производства. По словам представителя правительства ФРГ, прямые поставки немецкого оружия, равно как и их экспорт через третьи страны, возможны только при получении специального разрешения. Представитель Эстонии рассказал, что его правительство продолжает убеждать ФРГ «передумать».

Таллин планировал поставить Киеву 122-миллиметровые гаубицы, они были произведены в ГДР, а после объединения Германии проданы в Финляндию.