МИД России выразил Польше протест из-за нападения на посла

Министерство иностранных дел РФ / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России отреагировал на нападение в Варшаве на посла РФ Сергея Андреева. Москва выразила решительный протест в связи с произошедшим, а также потребовала организовать церемонию возложения венка, обеспечив участникам полную безопасность, сообщается на сайте ведомства.

Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же, — говорится в сообщении.

В МИД обвинили польские власти в «потакании неонацистским молодчикам», отметив, что полиция Варшавы бездействовала во время нападения на дипломата.

Инцидент произошёл 9 мая на мемориале советским воинам. Во время попытки возложить венок на кладбище к захоронению солдат Андреева облили красной краской. По данным РИА Новости, поляки и украинцы преградили путь послу, выкрикивая оскорбления в его адрес. Дипломат был вынужден покинуть мемориал в сопровождении полиции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что произошедшее отражает «курс Запада на реинкарнацию фашизма».

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, назвал нападение на посла «возмутительным кощунством». По его мнению, причина произошедшего — «нагнетание русофобской истерии и курс властей Польши на переписывание истории».