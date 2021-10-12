МИД России не исключил обострения отношений с США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд не исключил, что отношения между двумя странами могут обостриться. По его словам, нет никакого прогресса. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат допустил заморозку работы дипломатических миссий России и США. Москва хотела бы избежать такого сценария.

Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации, — сказал Рябков.

Одной из главных тем стал вопрос функционирования дипмиссий и проблема с выдачей виз. Здесь также прогресса достичь не удалось. Однако Россия и США планируют новые консультации по этой теме.

По мнению Рябкова, США «не прислушиваются» к требованиям России. Впрочем, дипломат отметил, что разговор был полезным. Достигнута договорённость интенсифицировать обсуждения, провести специализированные консультации. Темы и направления этих дискуссий он не назвал.

Ранее в Москве завершились переговоры заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова. Консультации прошли в закрытом формате и продлились порядка двух часов. В рамках переговоров были обсуждены двусторонние отношения стран. По словам Рябкова, разговор был «предельно откровенным и полезными». Однако, как отметил дипломат, на настоящий момент позиции сторон пока плохо стыкуются.