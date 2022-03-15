МИД РФ сообщил о выходе из Совета Европы

В МИД РФ заявили, что Россия покидает состав Совета Европы, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что несмотря на выход России из СЕ, страна остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.

НАТО и Евросоюз, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращали эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура. 25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы. В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет, — сообщается в обращении на сайте МИД РФ.

Вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой накануне заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже вручил соответствующее письмо с подтверждением выхода из состава организации генеральному секретарю СЕ.

Как подчеркнул вице-спикер Совфеда Константин Косачев, с выходом из состава Совета Европы Россия прекратит работу во всех его структурах, в том числе в ПАСЕ.

До этого сенатор Александр Башкин сообщил, что российская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ и не будет принимать участие в будущих заседаниях. По его словам, делегация приняла такое решение из-за антироссийской направленности работы ассамблеи. Как сообщил ещё один член делегации, сенатор Владимир Круглый, ПАСЕ уже уведомила российскую сторону о приостановке членства в ассамблее по итогам заседания комитета министров Совета Европы.