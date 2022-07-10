МИД РФ сообщил о прибытии судна с грузом для россиян на Шпицберген МИД РФ: судно с грузом для россиян прибыло в посёлок Баренцбург на Шпицбергене

Фото: МИД РФ

Судно «Норбьерн» прибыло в российский посёлок Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Это произошло вечером 8 июля. Судно доставило критически важные грузы для работников треста «Арктикуголь» и Генконсульства России. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД РФ.

На <...> борту находятся два контейнера с критически важными грузами <...>, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств, — говорится в сообщении.

Шестого июля стало известно, что власти Норвегии разрешили провоз грузов из РФ для поселка Баренцбург на Шпицбергене. В российском дипведомстве заявили тогда, что грузы уже находятся на борту судна, которое следует на архипелаг.

Ранее Норвегия отклонила росcийскую заявку на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». Он закрыт для проезда грузовых автомобилей из РФ с апреля. В мае российским судам запретили заходить в норвежские порты.