МИД РФ: России «услужливо подсказывают» сценарии нападения на Украину

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе заседания Совета Безопасности ООН назвал безосновательными и опасными инсинуации о планах нападения РФ на Украину. Он отметил, что несмотря на попытки Запада услужливо предложить РФ военные сценарии, «это лишь слова». Цель же США и других стран — «замотать» переговоры о гарантиях безопасности России, пишет RT.

Нам некоторые услужливо подсказывают какие-то военные сценарии. Сделал это и госсекретарь США [Энтони Блинкен], который перечислил некие провокации как предлоги для нападения на Украину, — сказал Вершинин.

Он подчеркнул, что Москва готова к серьёзному диалогу со всеми заинтересованными сторонами, но не к имитации диалога. Дипломат задал вопрос, для чего нужны информационная агрессия, безостановочные заявления о российской военной угрозе. По его мнению, это просто прикрытие.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие несколько дней есть все основания ожидать «нападения» российских войск на Украину, при этом дав понять, что возможности для дипломатического урегулирования кризиса остаются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ранее решила высказаться об очередном громком заявлении главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. Ранее Трасс сказала, что Россия всё же «вторгнется» на Украину, но «под чужим флагом». Захарова назвала это дезинформацией, которую британцы скармливают собственным таблоидам.