МИД РФ пообещал симметричный ответ на высылку дипломатов из ФРГ

Москва предпримет адекватные и симметричные ответные меры после решения властей Германии выслать двух российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире RT DE. Она подчеркнула, что «принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял».

Мы никогда и не скрывали нашего принципиального подхода к подобному развитию событий. Принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял. Если в Берлине приняли такое решение (а мы понимаем, что решение суда было политизированным), значит, мы будем отвечать, — сказала Захарова.

Она также предположила, что власти Германии могли предугадать запуск телеканала RT DE и дали таким образом повод начать трансляцию с «большой сенсацией».

Берлин объявил двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за дела об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В свою очередь МИД Росcии анонсировал ответные меры на высылку дипломатов. В ближайшее время ведомство сделает заявление по этому поводу.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в парке Берлина 23 августа 2019 года. Генпрокуратура Германии считает, что его могли убить по заказу российских властей, в том числе руководства Чечни.

Ранее Выcший суд Берлина признал россиянина Вадима Соколова (Красикова) виновным в убийстве Хaнгошвили и приговорил его к пожизненному заключению. Представитель Бeрлинского суда сообщила, что выдача осуждённого в ФРГ на пожизненное заключение россиянина Соколова в Россию возможна, но решать этот вопрос будут ужe другие инстанции.