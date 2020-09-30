МИД РФ оценил визит спецпредставителя США по Сирии к курдам

https://static.news.ru/photo/3bac137a-032c-11eb-afd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press

Недавний визит спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри на северо-восток САР для встречи с новой курдской переговорной группой — очередное игнорирование Вашингтоном норм международного права, заявили в МИД в комментарии NEWS.ru.

В нарушение суверенитета республики высокопоставленный иностранный дипломат посетил Сирию без согласия её официальных властей, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Из посвящённого этой поездке официального сообщения Госдепартамента следует, что американская сторона, дескать, в интересах мирного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН ведёт работу по объединению всех сил, противодействующих «режиму Башара Асада». Такая логика не может не вызывать недоумения. Ведь упомянутое решение международного сообщества направлено на содействие диалогу между правительством САР и оппозицией, а не провоцирование конфликтов между сирийцами, — заметили в МИД.

Безосновательные утверждения Джеймса Джеффри относительно стремления сохранить единство Сирии не имеют ничего общего с истинными целями США в Заевфратье: исходя из собственных геополитических интересов, Вашингтон проводит последовательный курс на дальнейший отрыв этого региона от остальной части САР. При этом найден изощрённый способ финансирования курдского сепаратизма за счёт находящихся там месторождений углеводородов, хищническое разграбление которых осуществляется американскими нефтедобывающими компаниями, добавили в министерстве.

Что касается информации о якобы достигнутых между курдскими политсилами соглашениях, то она нуждается в дополнительной проверке, — отметило ведомство в комментарии для NEWS.ru. — Партия демократического союза и Курдский национальный совет уже неоднократно пытались выработать общие подходы, однако до практической реализации таких намерений дело не доходило. Поэтому о формировании единой курдской переговорной структуры для участия в политическом процессе, по-видимому, пока говорить рано.

Готовы поддержать межсирийские договорённости, строящиеся на принципах сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности САР и направленные на выполнение резолюции 2254 СБ ООН, акцентировали внимание в МИД.

При этом убеждены, что курды, наравне с другими этноконфессиональными группами сирийского населения, могут и должны внести свой вклад в подготовку конституционной реформы и определение будущего общей для всех сирийцев страны. Соответствующие возможности видим не только в рамках работы Конституционного комитета в Женеве, но и в формате прямого диалога курдских представителей с Дамаском, — добавили в МИД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в состав новой курдской переговорной структуры войдут 16 человек от партий Курдского национального единства и 16 человек — от КНС, остальные восемь будут определены путём голосования при условии, что они будут представлять другие силы.