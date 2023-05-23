Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях. Замминистра добавил, что Вашингтон пытается оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай. По словам дипломата, главная задача Запада в том, чтобы очернить обе страны. Заявление Рябкова опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
Сейчас создается впечатление, что риторика Запада на тему размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель — оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай. За ней со всей очевидностью стоит патологическое стремление очернить наши страны, — сказал Рябков.
По его словам, попытки Запада зарабатывать очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, «носят лицемерный характер».
21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.