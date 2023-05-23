МИД РФ обвинил Запад в лицемерии из-за данных по СНВ Рябков: риторика Запада по теме ядерного вопроса пытается очернить Китай и Россию

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях. Замминистра добавил, что Вашингтон пытается оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай. По словам дипломата, главная задача Запада в том, чтобы очернить обе страны. Заявление Рябкова опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Сейчас создается впечатление, что риторика Запада на тему размеров их ядерных арсеналов преследует единственную цель — оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай. За ней со всей очевидностью стоит патологическое стремление очернить наши страны, — сказал Рябков.

По его словам, попытки Запада зарабатывать очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов, «носят лицемерный характер».

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.