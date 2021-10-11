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МИД РФ назвал теракт в мечети в Афганистане «варварской акцией»

12:29, 11 октября 2021
МИД РФ назвал теракт в мечети в Афганистане «варварской акцией» Фото: Ajmal Kakar/XinHua/Global Look Press
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В Министерстве иностранных дел России считают, что теракт в мечети афганского города Кундуз был нацелен на дестабилизацию обстановки в стране. Об этом говорится в сообщении ведомства. В результате взрыва, произошедшего 8 октября, погибли около 150 человек, ещё порядка 200 пострадали.

Расцениваем эту варварскую акцию как нацеленную на дестабилизацию обстановки в Афганистане на новом этапе его истории, на подрыв линии тех сил, которые заинтересованы в межафганском примирении и установлении межэтнического и межконфессионального согласия в стране, — говорится в сообщении.

В МИД выразили надежду, что новые власти Афганистана предпримут все необходимые меры по поиску и наказанию организаторов теракта.

Как сообщалось ранее, ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением запрещённой в России экстремистской организации ИГ. Бомбу в действие привёл террорист-смертник.

Данный теракт стал третьим нападением на мечети в Афганистане за последнюю неделю. До этого прогремел взрыв у мечети Идхаг, где проходила церемония прощания с матерью представителя «Талибана» (организация запрещена в РФ). Позднее было совершено нападение на религиозную школу в провинции Хост.

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