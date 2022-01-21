МИД: отношения России и США подошли к критической черте по вине Вашингтона

В МИД РФ заявили, что отношения России и США подошли к опасной критической черте по вине Вашингтона. В ведомстве отметили, что в связи с такой ситуацией диалог и грамотные действия двух стран по обеспечению безопасности важны как никогда.

Что касается отношений России и США, по вине Вашингтона подошедших к опасной критической черте, то здесь остро необходим серьёзный предметный диалог и конкретные шаги американцев и их союзников по обеспечению надёжных гарантий безопасности России, — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что для установления партнёрских отношений американская сторона должна предпринять соответствующие шаги в этом направлении. В МИД подчеркнули, что Россия неоднократно пыталась наладить отношения со Штатами, но сталкивалась с «надменным пренебрежением российскими приоритетами».

Ожидаем, что США и НАТО положат «на бумагу» свой ответ на российскую инициативу. Есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость не «заматывать» этот вопрос, — добавили в МИД РФ.

Там уточнили, что если не удастся договориться о «более-менее» позитивной повестке, то градус конфронтации усилится. И пообещали, что если в отношениях России и Запада ничего не изменится, то РФ будет «жёстко противодействовать в рамках встречного сдерживания враждебных действий Вашингтона».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве заявил, что США рассчитывают на открытый диалог с РФ по вопросам конфликта на юго-востоке Украины. Однако, как отметил госсекретарь, если Россия решит напасть на Украину, ответ будет решительным и жёстким.