https://static.news.ru/photo/9d064110-2dfb-11ea-b91c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peng Ziyang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайский МИД обратился к США с призывом быть сдержанными после убийства командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

По словам официального представителя ведомства Гэна Шуана, американской стороне следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Китай всегда выступал против применения силы в международных отношениях и призывал все страны соблюдать принципы и цели Устава ООН и базовые нормы международных отношений, — подчеркнул представитель МИД КНР.

Шуан отметил необходимость уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака, а также важность сохранения мира и стабильности на Ближнем Востоке, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии для оценки ситуации после гибели Сулеймани.