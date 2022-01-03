МИД Китая призвал Россию и США сократить ядерные арсеналы

В Китае приветствуют продление Россией и США договора СНВ-3, однако полагают, что этого недостаточно. Две ядерные сверхдержавы должны продолжить сокращение ядерных арсеналов, заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун. Дипломат подчеркнул, что РФ и Соединённые Штаты Америки в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

Во-первых, хотел бы сказать, что Китай приветствует продление СНВ-3, что стало крайне важным шагом, которому США при администрации Дональда Трампа противились. Во-вторых, мы не считаем, что этого достаточно, потому что даже после продления СНВ-3 США и Россия в совокупности обладают более 90% существующего на Земле ядерного оружия, — сказал Фу Цун.

Дипломат также отметил, что Китай готов присоединиться к переговорам России и США по ядерному разоружению, если Москва и Вашингтон согласятся сократить ядерные арсеналы до его уровня.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно документу, через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) суммарные количества вооружений не должны превышать 700 единиц для развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ.

В начале 2021 года договор был продлён без изменений ещё на пять лет.

3 января Кремль опубликовал совместное заявление лидеров КНР, РФ, Британии, США и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием. В положениях документа говорится, что такое оружие должно служить мирным целям, так как в случае ядерной войны победителей не будет.