МИД Казахстана вызвал посла Британии для консультаций после угроз санкциями

Посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич была вызвана в МИД для консультаций после заявления британского парламентария Маргарет Ходж о том, что против республики могут быть введены санкции за поддержку России, передаёт «Интерфакс». Аналогичные меры Ходж потребовала принять против Азербайджана.

В МИД Казахстана потребовали от посла объяснить, как это возможно и с какими действиями связано, — передаёт агентство.

Казахстан ранее предложил выступить в качестве посредника для урегулирования российско-украинского вооружённого конфликта. Об этом во вторник, 1 марта, заявил президент Касым-Жомарт Токаев, призвав стороны «к нахождению общего языка за столом переговоров, достижению договорённостей и согласия».

Президент России Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.