Германия хочет присоединиться к санкционной политике США против России

https://static.news.ru/photo/eefb2136-816d-11eb-9b2e-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: Florian Gaertner/photothek.net /Global Look Press

Германия намерена работать над улучшением отношений с США и проводить совместную санкционную политику против России и Китая. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

По его словам, новый глава американской администрации Джо Байден «откроет двери» для возможных совместных действий в отношении РФ и КНР в связи с нарушениями прав человека в этих странах и другими аспектами. Маас убеждён, что трансатлантические партнёры должны действовать вместе для защиты общих интересов, а также выразил сожаление тем, что в этой сфере не было должной координации при предыдущем президенте США Дональде Трампе.

Надеюсь, что мы сможем вернуться к общей трансатлантической позиции по целенаправленным санкциям, что было невозможно в течение последних четырёх лет, — сказал руководитель немецкого МИД, чьи слова приводит Reuters.

Маас напомнил, что Трамп оказывал сильное давление на Германию в связи с невыполнением обязательств по оборонным расходам, предусмотренным условиями сотрудничества в рамках НАТО. Также экс-президент США разозлил Европу, выйдя в 2015 году из ядерной сделки с Ираном, заключённой в период работы Байдена в администрации Барака Обамы.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Соединённых Штатов продолжат противодействие строительству трубопровода «Северный поток — 2», заявил глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс. Ранее ряд конгрессменов призвали государственного секретаря Энтони Блинкена объяснить, почему американские власти не ввели санкции в отношении нескольких компаний, которые занимаются строительством газопровода. Прайс решил прояснить этот момент.