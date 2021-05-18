МИД Азербайджана заявил о возвращении Армении всех военнопленных

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Азербайджан освободил и вернул всех армян, имеющих статус военнопленных после эскалации в Карабахе, заявила NEWS.ru официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Азербайджан привержен соблюдению верховенства международного права, в том числе обязательств по международному гуманитарному праву и международным правам человека, касающихся обращения с заключёнными. Как предусмотрено в трёхстороннем заявлении и обязательствами в соответствии с международным гуманитарным правом, Азербайджан освободил и вернул всех армян, имеющих статус военнопленных, — сказала наша собеседница.

По словам Абдуллаевой, в настоящее время в республике содержатся под арестом «армянские диверсанты, которые спустя несколько недель после подписания трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривающего прекращение всех военных действий, незаконно были отправлены на территорию Азербайджана».

Согласно данным и доказательствам, собранным Азербайджаном, после окончания боевых действий в последние 10 дней ноября из Ширакского района Армении на территорию Азербайджана был отправлен отряд численностью более 60 человек. В период с конца ноября по декабрь 2020 года этот отряд совершил террористические акты в отношении гражданских лиц и военнослужащих Азербайджана, убив четырёх азербайджанских военнослужащих и тяжело ранив одного мирного жителя, который был сотрудником компании мобильной связи и выполнял свою работу по восстановлению линий связи в регионе, разрушенном в годы армянской оккупации, — отметила Абдуллаева.

В Баку строго придерживаются взятых на себя международных обязательств, в том числе связанных с гуманным обращением с заключёнными и обеспечением справедливого и законного обращения с ними, подчеркнули в МИД.

Ереван периодически обвиняет Баку в том, что азербайджанская сторона не вернула армянской всех военнопленных. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов заявили, что в соответствии с трёхсторонним заявлением по перемирию Баку передал Еревану всех военнопленных, захваченных во время боевых действий в Карабахе.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация предложила Армении и Азербайджану содействие в вопросах делимитации и демаркации границы. Данную информацию в ходе пресс-конференции 17 мая огласил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.