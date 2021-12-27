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МИД Азербайджана назвал главную проблему на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана: главный вопрос на Южном Кавказе сегодня — разблокирование связей
11:53, 27 декабря 2021
МИД Азербайджана назвал главную проблему на Южном Кавказе Джейхун Байрамов Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Главным вопросом на Южном Кавказе сегодня является разблокирование транспортных и экономических коммуникаций в регионе, которое должно проводиться без предусловий, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Также, по его словам, открытыми остаются вопросы признания Арменией «международно-признанных» границ Азербайджана и подписание мирного договора для нормализации двусторонних отношений.

Главным вопросом сегодня является разблокирование коммуникаций в регионе. Мы считаем, что к данному процессу следует приступать без предусловий, так как если мы начнём выдвигать какие-либо свои условия, то процесс создания комиссии может затянуться и стать бесконечным процессом. Мы полагаем, что старт не самого простого процесса уже является положительным месседжем, — сказал Байрамов.

Дипломат также сообщил о готовности Баку к запуску данного процесса и ожидании положительных сигналов со стороны Еревана. По его словам, у сторон есть обязательства, которые необходимо выполнять, однако на настоящий момент некоторые вопросы остаются открытыми.

Да, нам бы хотелось, чтобы вопросы по конкретным проектам решались быстро и были достигнуты конкретные результаты. Но реальность такова, что остаются открытые вопросы, — подчеркнул Байрамов.

При этом он предположил, что комиссия по демаркации границы будет сформирована в ближайшие месяцы.

Баку уже дал своё согласие. Верим, что скоро позитивный месседж поступит и от Еревана. Думаем, что комиссия будет сформирована в ближайшие месяцы, — сказал глава МИД. 

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и генсек ОДКБ Станислав Зась на встрече в Ереване высказались за скорейшее начало демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Приоритетом организации является совместная деятельность государств — членов ОДКБ по противодействию терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, по миграционной и биологической безопасности.

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