МИД Армении: заявление об окончании конфликта в Карабахе неправдиво

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Солдат Вооружённых сил Армении

Заявление Азербайджана, что карабахского конфликта просто не существует, полностью не соответствует действительности, спор все еще остается нерешенным, отметили в МИД Армении. Как сообщает ТАСС, министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян добавил, что этот конфликт должен быть урегулирован при помощи миссии ОБСЕ.

Мирзоян подчеркнул, что несмотря на заявления Азербайджана о том, что Нагорного Карабаха больше не существует и что нагорнокарабахского конфликта нет, среди международного сообщества существует общий консенсус о том, что нагорнокарабахский конфликт остается неурегулированным, — сказано в релизе ведомства.

В сообщении ведомства отмечается, что министр вновь выразил свою обеспокоенность на фоне достаточно воинственного поведения руководства Азербайджана и антиармянскими настроениями в этой стране.

Обстановка вокруг Карабаха осложнилась 27 сентября 2020 года, когда на его территории вновь вспыхнули активные бои. В том же году 9 ноября было подписано трехстороннее соглашение президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь прекращения военных действий в зоне конфликта.

Ранее Минобороны Армении отвергло заявление Баку об обстреле азербайджанских боевых позиций на восточном участке границы. В ведомстве утверждают, что распространенная информация не соответствует действительности. Там заверили, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС Армении.